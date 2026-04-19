Hassloch. Blut spenden und dafür eine Freikarte erhalten: In Haßloch findet eine Aktion des Roten Kreuzes mit Unterstützung der TSG-Frauen statt.

Das Rote Kreuz Haßloch lädt für Freitag, 24. April, zur Blutspende ein. Die Aktion findet von 15 bis 20 Uhr in der Ernst-Reuter-Schule in der Martin-Luther-Straße 25 statt. Unterstützt wird die Blutspendeaktion in Haßloch nach Angaben des Roten Kreuzes von der Frauenhandballmannschaft der TSG Haßloch.

Als Dank für Spender stellen die Handballerinnen demnach 250 Eintrittskarten für ein Heimspiel der Frauen zur Verfügung. Die Kosten dafür übernehmen laut Mitteilung die Rechtsanwälte Blum/Lang/Scherner aus Haßloch. Nach Angaben des Roten Kreuzes erhält damit jeder Spender eine kostenlose Eintrittskarte für ein Heimspiel der TSG-Frauenhandballmannschaft, solange der Vorrat reicht. Wer Blut spenden möchte, kann laut Mitteilung unter www.blutspende.jetzt oder über die kostenlose Hotline 0800 11 949 11 einen Termin reservieren.

Spenden darf nach Angaben des Roten Kreuzes, wer mindestens 18 Jahre alt ist und sich gesund fühlt. Eine obere Altersgrenze gibt es laut Mitteilung nicht mehr. Mitzubringen sind Personalausweis oder Führerschein. Das Rote Kreuz empfiehlt außerdem, vor der Spende ausreichend zu trinken und etwas zu essen. Für die Blutspende sollten Teilnehmer laut Mitteilung rund eine Stunde Zeit einplanen. Die eigentliche Spende dauere nur fünf bis zehn Minuten, danach bleibe man noch etwa zehn Minuten liegen. Im Anschluss bietet das Rote Kreuz einen kleinen Imbiss oder ein Lunchpaket an.

Alle aktuellen Blutspendetermine, eventuelle Änderungen sowie weitere Informationen sind nach Angaben des Roten Kreuzes kostenfrei unter 0800 11 949 11 und unter www.blutspende.jetzt abrufbar.