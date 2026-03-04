Im Derby SV Geinsheim gegen 08 Haßloch gehen die Blicke in völlig unterschiedliche Richtungen. Die Abwehrreihen stehen, und ein Konzept gibt es auch.

Premiere im Sportpark „Am Wäldchen“ des SV Geinsheim: Beim Derby am Freitag (19.30 Uhr) gegen den FC 08 Haßloch brennen erstmals zu einem Bezirksligaspiel die Lichter der im vergangenen Herbst installierten LED-Flutlichtanlage. Durch die überraschende Niederlage des Rangzweiten TSG Jockgrim bei Schlusslicht BSC Oppau ist der Relegationsplatz wieder in greifbare Nähe gerückt.

Der Rückstand der Schwarz-Blauen hat sich auf sieben Punkte verringert, das Nachholspiel zuhause gegen den TuS Altrip am 18. März haben sie noch in der Hinterhand. Nach dem irren 6:6 beim FC Phönix Bellheim zollte SVG-Trainer Rudi Brendel dem Gegner Respekt: „Für die Zuschauer war es natürlich ein richtig geiles Spiel. Nach dem 4:6 hätten wir den Sack zumachen können. Doch die Bellheimer haben nie aufgegeben, tolle Moral bewiesen und sich diesen Punkt letztlich auch verdient.“

Torjäger Herrmann fehlt

Stolz war er auf die Unterstützung am Rande der Bande, fast die Hälfte der Fans waren aus Geinsheim angereist. Torjäger Julian Herrmann und Keeper Tizian Krimmel fehlen erneut, sie befinden sich noch im Urlaub. Tom Baumann muss wegen einer Bänderdehnung passen, Philipp Hirth befindet sich wieder im Aufbautraining.

Brendel hofft auf eine ähnliche Kulisse wie beim 3:0-Hinspielsieg, den knapp 400 Fans während des traditionellen Haßlocher Terrassenfests sahen. Um die Verlegung hatten die Gäste gebeten, weil sich am Sonntag der ganze Verein beim Haßlocher Sommertagsumzug präsentieren möchte.

Litzel erklärt

Das 1:1 zuhause gegen den VTG Queichhambach hat dem FC 08 Haßloch im Abstiegskampf nicht viel geholfen, die Schwarz-Weißen haben als Tabellenletzter noch acht Punkte Abstand zum rettenden Ufer. 08-Trainer Steffen Litzel sah Licht und Schatten: „Die Einsatzbereitschaft hat absolut gestimmt. Doch im Spielaufbau sind uns zu viele Fehler unterlaufen. Da hat die Ruhe gefehlt, wir waren einfach zu hektisch.“

Die Vorbereitungen an der Adam-Stegerwald-Straße für die neue Saison laufen auf Hochtouren, die Schwarz-Weißen planen zweigleisig. 19 Spieler des aktuellen Kaders haben auch im Falle des Abstiegs zugesagt. Tim Wölki kehrt vom Landesligisten TuS Knittelsheim zurück, Innenverteidiger Luca Klesse zieht es zum kommenden Gegner in den Nordwesten von Neustadt.

Berac zurück

Litzel macht weiter, neuer Co-Trainer wird der im Winter vom FC Speyer 09 gekommene Haßlocher Martin Berac. Er tritt die Nachfolge von Markus Müller an, der sich wieder auf seine Aufgabe als Juniorencoach im Verein konzentrieren möchte. Litzel betont: „Wir möchten den Weg mit Spielern aus dem Ort oder der ganz nahen Umgebung konsequent fortsetzen. Das schafft Identifikation, das Teamgefüge ist absolut intakt.“ Ein Blick in die Statistik beweist: An der Defensivarbeit liegt es nicht, die Haßlocher stellen mit nur 35 Gegentoren die fünftbeste Abwehr der Liga, der SV Geinsheim hat drei Treffer mehr kassiert. Am Freitag empfängt die TSG Deidesheim zeitgleich den FC Lustadt.

So spielen sie

