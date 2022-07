Eine skurrile Geschichte verbirgt sich hinter einer knappen Einsatzmeldung auf der Webseite der Neustadter Feuerwehr. So berichtet die Wehr, der Polizei am Sonntag gegen 8.30 Uhr in der Nähe der Klausentalhütte technische Hilfe geleistet zu haben: Indem sie ein robustes Schloss an einem Ziegengehege aufgebrochen habe. Auf RHEINPFALZ-Nachfrage verweist die Polizei Neustadt auf die Kollegen in Edenkoben, dort habe der Einsatz angefangen. Ein Edenkobener Polizist berichtet sodann von einem 28-jährigen Mann auf einem Bordstein in der Staatsstraße, auf den ein Sanitäter auf der Fahrt zur Arbeit aufmerksam geworden sei. Auf das Hilfsangebot des Sanitäters habe der 28-Jährige ungehalten reagiert. Mehr noch: Er habe den Helfer fortgejagt und sei mit dessen Auto geflüchtet.

Dass der Sanitäter sein Handy im Wagen liegen gelassen hatte, stellte sich im Nachhinein als Glücksfall heraus. Denn so habe die Polizei während der Fahndung den Wagen orten können – nahe der Hütte im Pfälzerwald. Die Polizisten griffen den Mann im Ziegenstall auf und nahmen ihn fest. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,72 Promille. Während seiner Flucht muss er zudem einen Wingert sowie mindestens ein weiteres Fahrzeug gestreift haben – darauf weisen laut Polizei Lackspuren an dem gestohlenen Auto hin. So reiht sich auch Sachbeschädigung in die Liste seiner Vergehen ein. Noch am Sonntag wurde der Mann wieder freigelassen. Zeugen und der Halter des beschädigten Autos werden gebeten, sich mit der Polizei in Edenkoben in Verbindung zu setzen, Telefon 06323 9550.