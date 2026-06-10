Unbekannte haben in Maikammer ältere Menschen per Telefon zu betrügen versucht. Nach Angaben der Polizei erklärten die Anrufer, angebliche Bankmitarbeiter, Unbekannte hätten über die Plattform eines Onlinehändlers auf die Konten zugegriffen. Sie behaupteten, dies im letzten Moment verhindert zu haben, und forderten die Angerufenen auf, PIN und EC-Karte einem weiteren Mitarbeiter zu übergeben, der kurz darauf erscheinen sollte. In einem Fall beendete das Opfer das Gespräch. Im zweiten Fall händigte das Opfer Karte und PIN aus; die Täter hoben anschließend einen vierstelligen Betrag ab. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und warnte: Bankmitarbeiter fragten am Telefon niemals nach PIN oder TAN, vertrauliche Zugangsdaten sollten nie an Dritte weitergegeben werden.