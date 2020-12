Waltraud Blarr (Grüne), Beigeordnete der Stadt Neustadt, soll ab 2021 mehr Geld verdienen: Der Hauptausschuss hat dem Stadtrat am Donnerstagabend einstimmig eine Höhergruppierung empfohlen. Jetzt muss am 15. Dezember der Stadtrat letztlich entscheiden, ob die 59-Jährige von der Besoldungsgruppe A16 in B2 wechselt.

Wie hauptamtliche politische Wahlbeamte eingestuft werden, richtet sich nach der Einwohnerzahl ihrer Kommune. Neustadt fällt unter die Regel 40.000 bis 60.000 Einwohner. Für jede Größe sind jeweils zwei Besoldungsgruppen je nach Amt möglich. Der Amtsinhaber oder die Amtsinhaberin muss in den ersten beiden Jahren in der niedrigeren Gruppe bezahlt werden, danach ist eine Hochstufung möglich.

Waltraud Blarr ist seit Herbst 2017 hauptamtliche Beigeordnete in Neustadt. Sie war damals auf Georg Krist (FWG) gefolgt. Vor einem Jahr hatte es der Stadtrat abgelehnt, sie nach den ersten beiden Amtsjahren höher einzustufen.