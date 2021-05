Sechs Wochen lang hatten die Schulen in Rheinland-Pfalz geschlossen. Am Montag geht es wieder los, was in Neustadt zunächst nur die Berufsbildende Schule betrifft. Deren Kollegium soll deshalb eine ganz besondere Hausaufgabe erledigen.

Das 120-köpfige Lehrerkollegium der Berufsbildenden Schule (BBS) Neustadt hat übers Wochenende eine besondere „Hausaufgabe“ von Schulleiter Manfred Bug aufbekommen: Wer daheim putzt, soll die dabei zur Neige gehenden Sprühflaschen mit Essigreiniger oder anderem aufheben und am Montag mitbringen. Denn die Abschlussklassen der BBS einschließlich ihres Technischen Gymnasiums starten dann wieder in den Schulalltag – allerdings zu Corona-Bedingungen.

Hygiene ist dabei Pflicht. Die Grundsätze hat das rheinland-pfälzische Bildungsministerium vorgegeben, die Feinarbeit obliegt den Schulträgern, also der Stadt Neustadt, und den Schulen selbst. Und so lieferte die Stadt am Freitag Kanister mit Desinfektionsmittel in der Robert-Stolz-Straße an. Indes war Manfred Bug zunächst etwas ratlos, wie denn Lehrkräfte und auch Schüler die Flüssigkeit auf das immer mal wieder zu reinigende Objekt, Beispiel Tisch, bekommen sollen. Jetzt hofft er, wenn auch augenzwinkernd, dass sein Kollegium brav Hausaufgaben macht.

Berufsjubiläum in Corona-Zeiten

Ausgerechnet am Montag ist Manfred Bug seit vier Jahrzehnten im Schuldienst, könnte also Jubiläum feiern. Indes wird er mit vielen anderen Dingen beschäftigt sein, Dingen, die er trotz 40 Berufsjahren noch nie erlebt hat. „Ich bin gespannt“, fasst er am Freitag zusammen, welche Gedanken ihm mit Blick auf den 27. April 2020 durch den Kopf gehen. Kurz zuvor hatte er sich mit seinen Kollegen besprochen – in vier aufeinanderfolgenden Sitzungen à 30 Leuten, um Abstand halten zu können.

Abstand heißt die Parole auch am Montag, maximal 15 Schüler pro Saal sind erlaubt. Das Gymnasium zähle keine großen Klassen, da sei es kein Problem, sagt Bug. Vor Ort werden junge Leute sein, bei denen ab 30. April schriftliche Prüfungen anstehen. Mehr Abschlussschüler seien es bei der Berufsoberschule I und II sowie der höheren Berufsfachschule. Dort würden dann Klassen auf zwei Säle verteilt. Und der Lehrer geklont, damit er/sie an zwei Orten gleichzeitig sein kann? Weil das natürlich unmöglich ist, hat die BBS eine andere Lösung gefunden: Geteilte Klassen werden direkt nebeneinander unterrichtet, „unsere Schüler sind ja nahezu erwachsen“, so Bug. Und wenn doch eine Aufsicht notwendig sein sollte, obwohl der Lehrer hin und her wechselt, würden Kollegen das übernehmen, deren Schüler erst nach dem 4. Mai zurückkehren.

Unterrichtsstunde zum Thema Hygiene?

Wie viele Schüler übermorgen tatsächlich kommen, kann der Schulleiter schwer einschätzen. Rund 300 wären es, alle wurden angeschrieben und um Rückmeldung gebeten. Doch hätten nur wenige reagiert. Gerüstet ist die BBS auf jeden Fall, auch wenn es um Wegeführung, Belüftung, Einweg-Handtücher, Seife oder Abstandsmarkierungen vor den Toiletten geht. Und falls seine Schutzbefohlenen noch Probleme mit der richtigen Hygiene haben sollten, hat Bug keine Scheu, seine Kollegen zu bitten, darauf mal eine Unterrichtsstunde zu verwenden, „zu unser aller Schutz“.

Die Wochen seit der Schulschließung waren für den Schulleiter eine besondere Erfahrung. Obwohl die BBS sozusagen eine Geisterschule war, herrschte mehr Treiben als sonst. Telefonisch und digital musste viel abgearbeitet werden – im Gespräch mit den Kollegen, Betrieben, Schülern und auch Eltern. Und nach dem grünen Licht vom Land, dass die Schulen stufenweise wieder öffnen, musste der Ausstieg aus dem Ausstieg organisiert werden. Bug: „Wir bereiten uns vor, stricken aber nichts mit heißer Nadel, sondern gehen lieber erst mal einen halben Schritt, statt einen zu viel.“ In Corona-Zeiten, in denen sich schnell Dinge ändern können, ist er damit auf der sicheren Seite.