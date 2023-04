Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das Projekt „Wasser in die Stadt“ geht voran. Der erste von drei Bauabschnitten ist in vollem Gange, die Tiefbauabteilung der Stadt hochzufrieden. Derweil finden immer mehr Menschen den Weg in das Info-Büro im Klemmhof – durchaus auch verärgerte Bürger.

Während vor dem RHEINPFALZ-Gebäude am Mittwochmorgen fleißig an den Leitungen gearbeitet wird, saugen weitere Bauarbeiter mit Hilfe eines Baggers auf der anderen Seite der