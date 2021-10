Der als „Kunst am Bau“ realisierte „Basketballbaum“ der Berliner Künstlerin Andrea Böning wird am Dienstag, 12. Oktober, um 11.30 Uhr auf dem hinteren Schulhof der Realschule plus Maikammer-Hambach am Standort Maikammer offiziell eingeweiht. Die fünf Meter hohe Skulptur aus Edelstahl besteht aus einem konischen Stamm mit sechs sprechblasenförmigen Elementen und soll von den Schülern tatsächlich „bespielt“ werden können. Der Landkreis Südliche Weinstraße hatte dafür bereits im Haushalt 2020 52.200 Euro bereit gestellt. Unmittelbar vor dem Termin in Maikammer wird auch das Kunstwerk „Walk the line“ der Arbeitsgemeinschaft Werner Bitzigeio/Lydia Oermann am Gymnasium Edenkoben eingeweiht. An beiden Stationen ist jeweils eine kleine Feierstunde mit Landrat Dietmar Seefeldt geplant. Schüler werden dabei nicht stören, denn ab Montag sind in Rheinland-Pfalz Herbstferien.