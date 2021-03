Der barrierefreie Ausbau der Bushaltestellen am Frantzplatz und an der Weinstraße Nord soll Mitte April beginnen. Das hat am Mittwoch Ortsbürgermeister Karl Schäfer (CDU) mitgeteilt. Die Bauzeit für beide Haltestellen betrage voraussichtlich drei Monate. Das Thema Barrierefreiheit sei ein wichtiger Bestandteil des Gesamtleitbildes der Cittàslow-Gemeinde, so Schäfer. Mit dem Ausbau der Haltestellen solle körperlich beeinträchtigten Bürgern und Gästen eine möglichst ungestörte Nutzung der Busse ermöglicht werden. Die beiden Ausbaumaßnahmen sind mit Gesamtkosten in Höhe von rund 160.000 Euro veranschlagt. Das Land hat laut Schäfer einen Zuschuss in Höhe von 92.500 Euro gewährt. Während der Bauzeit könne es zu Verkehrsbehinderungen kommen.