13 „gebührenpflichtige Verwarnungen“ verteilten die Beamten der Polizeiinspektion Edenkoben laut Polizeibericht am Donnerstag in der Bahnhofstraße in Maikammer. Bürger hatten sich im Vorfeld beschwert, sodass die Polizei die Geschwindigkeit dort zwischen 17 und 18.20 Uhr kontrollierte. Neben den Strafzetteln für zu schnelles Fahren mussten die Beamten zehn Autofahrer anhalten, weil diese ohne vorgeschriebenen Sicherheitsgurt unterwegs waren. „Laut Unfallforschung können jährlich rund 200 Verkehrstote und 1.500 Schwerverletzte vermieden werden, wenn sich alle Autoinsassen immer korrekt anschnallen würden“, erklärt Michael Baron, Leiter der Polizeiinspektion Edenkoben. Untersuchungen zeigten, dass bereits bei einem Aufprall mit einer Geschwindigkeit von 20 Kilometern pro Stunde die Arme eines 75 Kilogramm schweren Menschen ein Gewicht von 1800 Kilogramm abstützen müssten.