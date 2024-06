Die DB Netz AG will nach Angaben der Stadtverwaltung vom 24. bis 28. Juni in der Winzinger Straße verschiedene Arbeiten durchführen. Geplant seien die Untersuchung der Eisenbahnüberführung auf lose Teile sowie die Instandsetzung der Brückenentwässerung. Eine Sperrung der Straße ist laut Stadt nicht erforderlich, vielmehr wird eine Ampel den Verkehr regeln. Die Ampel geht am Montag, 24. Juni, um 7 Uhr in Betrieb und ist voraussichtlich bis Freitag, 28. Juni, gegen 18 Uhr aktiv. Aufgrund der Ampel müsse mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden.