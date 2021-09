Die Baustellenschilder stehen schon, sind aber noch durchgestrichen. Das ändert sich jedoch ab dem kommenden Montag, wenn die Landauer Straße (B39) in Neustadt wegen umwelttechnischer Untersuchungen der Deutschen Bahn (DB) teilweise gesperrt werden muss. Die Arbeiten stehen in Zusammenhang mit der geplanten Sanierung des ehemaligen Schrottplatzgeländes Ecke Landauer Straße/ Winzinger Straße, wie die Bahn über die Stadt mitteilen lässt. Dort sollen Schadstoffe wie Benzol aus dem Boden geholt werden, das in den 1950er-Jahren unter anderem über unterirdische Tanklecks und einen Zugunfall in den Boden gesickert war. Zwischen dem kommenden Montag und Freitag, 24. September, werden also der Gehweg sowie eine Fahrspur (stadtauswärts) der Landauer Straße auf Höhe der Hausnummern 58 bis 62 gesperrt. Fußgänger können in dieser Zeit die gegenüberliegende Straßenseite nutzen.