Ende Oktober soll die Sanierung der Talstraße (B39) im Abschnitt zwischen Fröbel- und Gipserstraße starten. Der Hauptausschuss hat den dafür erforderlichen Auftrag am Donnerstagabend einstimmig an ein Eisenberger Unternehmen vergeben. Die Gesamtkosten liegen bei 2,5 Millionen Euro. Oberbürgermeister Marc Weigel sprach von „einem großen Vorhaben. Das muss gemacht werden, auch wenn die Baustelle den Verkehrsfluss in der Stadt nicht beschleunigen wird“. Das Projekt wird in drei Abschnitte unterteilt und soll im Dezember 2023 abgeschlossen werden. Vorgesehen sind dabei ganz unterschiedliche Arbeiten. Zum einen bekommt die marode Talstraße (B39) auf dem knapp 300 Meter langen Einbahnstraßen-Teilstück Richtung Lambrecht zwischen Fröbel- und Gipserstraße eine neue Fahrbahn. Zudem wird in der Fröbelstraße eine Bushaltestelle verlegt und barrierefrei ausgebaut, und Gehwege werden neu angelegt. Außerdem werden dort die Grünanlage neu gestaltet und der Parkplatz saniert. Die Kosten für diese Arbeiten belaufen sich auf 1,2 Millionen Euro. Der Rest entfällt auf Stadtwerke und Entsorgungsbetrieb für die Erneuerung der Ver- und Entsorgungsleitungen.