Die B271 ist ab dem 15. Juni wieder in beide Richtungen befahrbar. Das hat der Landesbetrieb Mobilität (LBM) mitgeteilt. Wegen der Bauarbeiten für die Neugestaltung der Anschlussstelle Wachenheim/Friedelsheim hat der Landesbetrieb seit vergangene Woche die Strecke in beide Richtungen voll gesperrt. Das führt in Wachenheim vor allem im Berufsverkehr zu einem erheblichen Verkehrsaufkommen – sowohl in Fahrtrichtung Nord als auch in südlicher Richtung – und sorgt für lange Wartezeiten an der Ampel.

„Derzeit wird die neue Asphaltdeckschicht hergestellt, ab der kommenden Woche folgen noch Ausstattungsarbeiten“, sagt LBM-Dienststellenleiter Martin Schafft, der dabei insbesondere an die Montage der Schutzplanken und Markierungsarbeiten denkt.

Weiterhin Einschränkungen

Aber es gibt auch nach dem 15. Juni weiterhin Einschränkungen wegen der Baustelle: Die Auf- und Abfahrt in Fahrtrichtung Süden zur A65 bleibt zunächst noch voll gesperrt. Die Auf- und Abfahrt in nördlicher Richtung ist hingegen wieder befahrbar – allerdings nur in Richtung Friedelsheim. Achtung: Die L525 wird am 15. Juni für einen Tag zwischen Wachenheim und Friedelsheim voll gesperrt. Von Friedelsheim kommend ist die B271-Anschlussstelle aber zu erreichen.