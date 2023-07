Lea Gruber, Dannstadter Fußballspielerin der JSG 1. FC 08/VfB Haßloch, erlebte in den vergangenen beiden Spielzeiten viel Licht und Schatten. Jetzt hat sie einen neuen Verein gefunden.

Lea Gruber holte 2022 mit den JSG-C-Juniorinnen die Meisterschaft in der Landesliga Vorderpfalz und stieg nach der gerade abgelaufenen Saison mit einer allerdings gegenüber dem Vorjahr stark veränderten Mannschaft aus dieser Spielklasse ab. Im Mädchenbereich gelang ihr allerdings bereits der nächste Karrieresprung. Nach dem Erfolg in Haßloch hatte Gruber in Speyer ein Zweitspielrecht bei den B-Juniorinnen des FC 09 erhalten und war seitdem regelmäßig in der zweiten FC09-Mannschaft in der B-Juniorinnen-Regionalliga Südwest aktiv, mit der sie die Saison 2022/2023 auf Tabellenrang sechs beendete.

Da sich der FC Speyer 09 dazu entschlossen hat, alle Frauen- und Mädchenteams vom Spielbetrieb abzumelden, sah sich Lea Gruber zu einem Vereinswechsel gezwungen. Zusammen mit vier anderen Speyerer Mitspielerinnen schloss sie sich dem Karlsruher SC an, um für diesen zukünftig in der B-Juniorinnen-Bundesliga Süd anzutreten. Dort hat sie inzwischen auch bereits die ersten Trainingseinheiten absolviert.

Weiter in Haßloch am Ball

Dass sie unter mehreren Anfragen die des KSC angenommen hat, hängt laut Gruber vor allem damit zusammen, dass sich FC09-Trainer Martin Günther zuvor dazu entschieden hatte, zukünftig in Karlsruhe die B-Juniorinnen zu übernehmen. „Das ist ein Typ wie Max Barthel, der vor einem Jahr in Haßloch war. Deshalb habe ich mich zum Beispiel gegen das Angebot der SV Elversberg, bei der zweifellos auch professionell gearbeitet wird, entschieden“, erklärt Lea Gruber.

Sowohl bei Barthel als auch Günther habe sie bisher geschätzt, dass sie darauf geachtet hätten, dass im Team eine Kameradschaft herrsche. „Sowohl in Haßloch als auch Speyer sind wir immer als Mannschaft aufgetreten, und das ist mir sehr wichtig“, bekräftigte die in Dannstadt wohnende Fußballspielerin. Martin Günther mache vor allem das Trainingslager in der Vorbereitungszeit dafür verantwortlich, dass die Mannschaft sich anschließend immer als Team präsentiert habe.

Obwohl der Aufwand unter anderem aufgrund langer Auswärtsfahrten gewaltig ist, will Lea Gruber parallel zu ihrer Karriere im Mädchenfußball auch weiterhin für die JSG 1. FC 08/VfB Haßloch am Ball sein, dort dann in der B-Junioren-Landesliga Vorderpfalz. Bedenken, dass die Belastung für sie zu groß werden könne, hätten weder sie noch ihr Vater. „Sie bringt auch in der Schule sehr gute Leistungen. Wenn das nicht so wäre, würden wir ihre Fußballkarriere auch nicht fördern“, stellt Gerhard Gruber klar.