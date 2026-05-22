Am letzten Wochenende im Mai ist ein Chor in Neustadt zu Gast, dessen Zusammensetzung in Deutschland nicht oft zu finden ist. Im Bürgermeister-Chor singen allesamt ehemalige Bürgermeister aus Gemeinden des Ostallgäus. Der Chor kommt mit dem Besuch einer Einladung der Pfälzer Weinkehlchen nach, die im September 2025 ein Konzert in Kaufbeuren mitgestalteten und in der Wieskirche sangen. Im Gottesdienst am Sonntag, 31. Mai, 10 Uhr, in der Klosterkirche, ist vom Bürgermeister-Chor die Deutsche Bauernmesse von Annette Thoma zu hören. Nach dem Gottesdienst werden die Sänger noch Allgäuer Lieder für die Besucher zum Besten geben.