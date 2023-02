Wie die Polizei gestern mitteilte, befuhr am Mittwoch gegen 14.30 Uhr ein 52-jähriger Wachenheimer mit seinem Auto die Autobahn 65 in Fahrtrichtung Süden. Zwischen der Anschlussstelle Edenkoben und der Anschlussstelle der B 272 überfuhr ein vorausfahrender Wagen auf der Fahrbahn liegende Fahrzeugteile, die auf das Auto des dahinterfahrenden Wachenheimers flogen. Dabei wurden die Windschutzscheibe und das Fahrzeugdach erheblich beschädigt. Der Schaden wird auf rund 4000 Euro geschätzt. Der vorausfahrende Autofahrer setzte seine Fahrt unbeirrt fort. In das Fahrzeugteil fuhr fast zeitgleich eine 32-jährige Landauerin mit ihrem Wagen. Die Frau musste schließlich auf dem Standstreifen anhalten, weil sie durch den Unfall einen platten Reifen davontrug. Bei dem Fahrzeugteil handelte es sich mit großer Wahrscheinlichkeit um eine Kunststoffhalterung eines Ersatzrades, die Geländewagen oft am Heck montiert haben. Danach kam es dann noch zu einem dritten Unfall. Während der Aufräumarbeiten der Polizei an der Unfallstelle wurde die Fahrbahn für rund drei Minuten komplett gesperrt, weswegen sich der Verkehr auf einen Kilometer staute. Am Stauende fuhr ein 57-jähriger Rohrbacher einem 34-jährigen Haßlocher wegen nicht angepasster Geschwindigkeit auf. Dadurch entstand ein Sachschaden von etwa 25.000 Euro. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Die Polizei in Edenkoben bittet unter Telefon 06323 9550 oder per E-Maila n piedenkoben@polizei.rlp.de um Hinweise zu dem Verursacher, der die Teile während der Fahrt verloren hat.