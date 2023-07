Am Montagmorgen gegen 10 Uhr ist eine Autofahrerin bei einem Unfall auf der L516 in Fahrtrichtung Edenkoben schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war ihr Fahrzeug auf Höhe des Mittelhambacher Kreuzes von der Fahrbahn abgekommen, in eine Vertiefung im Grünstreifen geraten und überschlug sich danach mehrfach, bevor es auf der Seite liegend zum Stillstand kam. Zur Unfallursache gibt die Polizei an, von gesundheitlichen Gründen für das Abkommen von der Straße auszugehen. Die Fahrerin, die von der Feuerwehr mit der Rettungsschere aus dem Fahrzeug befreit werden musste, erlitt Schnitt- und Rückenverletzungen. Nach der Erstversorgung im Krankenhaus wurde sie in eine Spezialklinik verlegt. Die Mittelhambacher Straße war für rund 30 Minuten gesperrt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.