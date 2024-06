Freundschaft ist das eine, Anerkennung das andere. Was sonst könnte einen Musikstar wie Volker Strifler dazu bewegen, nur um gemeinsam mit der „Elville Blues Band“ zu spielen, von Kalifornien aus über den großen Teich in die Pfalz zu jetten? Strifler, der in seiner Wahlheimat USA wahlweise mit Robben Ford, der „Ford Blues Band“ oder seiner eigenen „Volker Strifler Band“ auftritt, hat dem Quartett, das sich nach seiner Gründungsstätte Ellerstadt benannt hat, mit seiner Konzertteilnahme am Montag im mit neuer, besserer Soundanlage ausgestatteten Haßlocher Saal Löwer, schlichtweg eine große Ehre erwiesen.

Die „Elville Blues Band“ bestehend aus Gitarrist Tom Schaffert, Organist und Pianist Tom Karb, Bassist Frowin Ickler und Schlagzeuger Sam Sommer,