In der Pfarrei Heilige Anna Edenkoben, zu der St. Martin gehört, gibt es zum 1. August einen personellen Wechsel. Pfarrer Andreas Jacob verlässt die Pfarrei, zu der neun Gemeinden gehören, nach sieben Jahren. Jacob war als Kaplan in die damalige Pfarreiengemeinschaft Edenkoben-Weyher gekommen. Als 2015 die Pfarrei Heilige Anna Edenkoben gegründet wurde, wurde Jacob Kooperator, das ist ein dem Leitenden Pfarrer zugeordneter Geistlicher. Während seiner Zeit in der Pfarrei hat Jacob seine zweite Dienstprüfung absolviert und wechselt nun auf eine Pfarrstelle nach Homburg/Saar. Wie der Leitende Pfarrer Matthias Pfeiffer auf Anfrage mitteilt, kommt zum 1. Oktober Kaplan Peter Heinke in die Pfarrei Heilige Anna Edenkoben. Heinke ist derzeit Kaplan in der Pfarrei Seliger Paul Josef Nardini in Pirmasens. Bis zum Dienstbeginn von Heinke ist neben Pfeiffer Kaplan Bhaskarao Anakarala der einzige hauptamtliche Priester in der Pfarrei.