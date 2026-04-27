In Hambach wird ab Donnerstag das Andergasser Fest gefeiert. Das Fest hat eine besondere Geschichte. Der Maibaum spielt eine wichtige Rolle – samt Diebstahl und Sturzflug.

Straßenfeste an sich sind ja nicht ungewöhnlich. Doch beim Andergasser Fest 1982 legte der damalige Ortsvorsteher Benno Zech viel Wert auf die Feststellung, dass „wir die ersten waren, die ein solches Fest organisiert haben“. Nachzulesen ist das in dem Heftchen „Die Hambacher“ in einem Beitrag von Jürgen Kern der schlagschlichtartig auf die ersten Jahrzehnte des Fests zurückblickte.

Seinen Ursprung nahm es in der großen Freude der Anwohner der Andergasse, dass ihre Straße inklusive Kanalisation fertiggestellt war. Diese Freude wollte sie teilen, und so wurde 1973 erstmals das Andergasser Fest gefeiert. Kern vermerkt, dass diese Initiative der seinerzeit verbreiteten spöttischen Bezeichnung „Freistaat Andergasse“ Lügen strafe. Kasimir Herrmann weist in einem Überblick anlässlich von 20 Jahren Andergasser Fest schon darauf hin, dass die Bewohner der Straße im eigenen Verständnis schon eine gewisse Eigenständigkeit hatten. Diese zeigte sich daran, dass die Andergasser nicht sagten, die gingen „ins Dorf“, sondern sie gingen „nach Hambach“.

Gleichwohl wurde das Fest schnell zum Renner. Schon für 1975 hielt Kern fest, was die besondere Atmosphäre ausmachte: Es sei ein „urgemütliches Fest ohne Rummel, ein Fest mit Herz, wo Fröhlichkeit groß geschrieben wird.“

Maibaum verschwunden

Die vierte Ausgabe wurde von der Pfälzer Weinkönigin Maritta Müller eröffnet, was nicht so richtig überraschte, war sie doch ein echtes „Annergasser Mädel“. 1977 waren 10.000 Besucher beim Jörgentagszug dabei.

Eine wichtige Rolle spielt natürlich der Maibaum. Am kommenden Freitag, 1. Mai, spielt um 10.45 Uhr erst die Kolpingskapelle vor dem Weingut Müller-Kern einige Lieder, bevor es dann gemeinsam zum traditionellen Maibaumstellen und der offiziellen Eröffnung geht. Der Maibaum hat in Hambach aber auch schon für Stress gesorgt. 1979 wurden die Andergasser Opfer eines Brauchs, der vor allem in Bayern und Österreich verbreitet ist: „Als der Morgen des 1. Mai graute, verschlug es den Andergassern die Sprache“, schreibt Kern. Denn der Maibaum war verschwunden. Die Aktiven des Fests hielten sich dann nicht lange damit auf, den Baum zu suchen. Sie fuhren einfach in den Wald und holten einen neuen und drehten die missliche Lage in einen Triumph. Das Fest konnte pünktlich beginnen. „Einigen Zuschauern, die bei der nächtlichen Aktion beteiligt waren, sollen die Augen übergegangen sein, als sie statt rasender, tobender Andergasser einen stattlichen Maibaum an der leer geglaubten Stelle erblickten.“

Nicht immer gewogen war Besuchern und Ausrichtern das Wetter. 1981 war es offenbar besonders turbulent. Zwar trotzten die Gäste beim Auftakt Regen und Wind. Allerdings verfing sich dann ein kräftiger Windstoß im Baumwipfel. Die Folge: „Maibaum im Sturzflug“.

Programm für dieses Jahr

In diesem Jahr wird nun zum 54. Mal in der Andergasse gefeiert, von Donnerstag, 30. April, bis Sonntag, 3. Mai. Los geht es am Donnerstagabend einem Pre-Opening ab 18 Uhr.

Freitags spielt um 10.45 Uhr die Kolpingskapelle vor dem Weingut Müller-Kern, bevor es zum traditionellen Maibaumstellen geht. Dann werden Ortsvorsteher Pascal Bender und die Hambacher Weinprinzessin Lea das „Annergasser“ offiziell eröffnen. Acht Ausschankstellen sind auf die Gäste vorbereitet. Am Freitag und Sonntag ist jeweils ab 11 Uhr ein Frühlingsmarkt geplant. Die Aussteller hätten zum Beispiel Schmuck, Süßigkeiten, Handtaschen, Tücher, Körbe, Öle und Dekoration im Angebot, heißt es in der Ankündigung. Sonntags wird am Beginn der Andergasse auch eine Oldtimerausstellung der Oldtimerfreunde Hambach mit befreundeten Ausstellern zu sehen sein. 35 Oldtimer werden erwartet. Musik gibt es an allen Tagen an unterschiedlichen Stellen.

Die Winzerhöfe sind geöffnet am Donnerstag von 18 bis 1 Uhr, am Freitag und Samstag von 11 bis 1 Uhr und am Sonntag von 11 Uhr bis Mitternacht. Eine Ausschankstelle hat auch am Montag den Hof geöffnet.

Wegen der Vollsperrung der Winzerstraße gibt es eine Umleitung zur Andergasse über Diedesfeld – über die Weinstraße, Hohe-Loog-Straße, Steppwiesenstraße, Studerbildstraße und Heerstraße.