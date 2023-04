Mit bangen Blicken haben Winzer und Organisatoren am Freitag immer wieder zum Himmel geschaut. Dauerregen hätte nicht zur Eröffnung des Andergasser Fests gepasst. Doch die Regenwolken verschwanden rechtzeitig, sodass sich die Gäste abends in Ruhe und mit guter Laune im Weingut Müller-Kern versammeln konnten. Die Kolpingskapelle Hambach sorgte für die musikalische Begrüßung, ehe die Gruppe in Richtung Jägerstübchen zog, wo der Maibaum aufgestellt wurde. Der stellvertretende Ortsvorsteher Pascal Bender hob die Entwicklung des 1973 ins Leben gerufenen Andergasser Fests hervor: „Was als Straßen- und Nachbarschaftsfest begonnen hat, zählt heute zu den bekannten, pfälzischen Weinfesten und zieht zahlreiche Gäste aus nah und fern in unser Weindorf.“ Nach Bender forderten auch die Hambacher Weinprinzessin Jasmin und die Pfälzer Weinkönigin Lea Baßler die Zuhörer auf, die Festtage friedlich zu genießen. Die Winzerhöfe sind am Samstag von 14 bis 1 Uhr, am Sonntag von 11 bis 1 Uhr und am Montag von 11 Uhr bis Mitternacht geöffnet. An allen Tagen gibt es jede Menge Livemusik. Das gesamte Programm des Andergasser Fests ist zu finden unter www.neustadt-hambach.de und dann unter dem Punkt Veranstaltungen. Am Sonntag und Montag findet zudem jeweils ab 11 Uhr der Bauernmarkt statt.