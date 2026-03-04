Große Aufregung am Hannah-Arendt-Gymnasium ( HAG) in Haßloch: Ein Amokalarm hat am Mittwochmittag einen größeren Polizeieinsatz an der Schule ausgelöst. Wie eine Sprecherin der Kriminalinspektion Neustadt auf Nachfrage mitteilt, ging der Alarm um 13.19 Uhr bei der Dienststelle ein. Zahlreiche Einsatzkräfte rückten daraufhin zum Gymnasium aus und durchsuchten das Schulgebäude. Der Bereich um das Gymnasium wurde abgesperrt. Um 14.50 Uhr gab die Polizei schließlich Entwarnung: Die Suche sei abgeschlossen, Hinweise auf eine tatsächliche Amok- oder sonstige Gefahrenlage seien nicht festgestellt worden.

Nach Angaben der Polizei handelte es sich um einen technischen Alarm. Wie es zur Auslösung kam, sei derzeit noch unklar. „Ob es sich um einen Fehlalarm gehandelt hat oder jemand den Alarmknopf gedrückt hat, wird Gegenstand der weiteren Ermittlungen sein“, erklärte die Sprecherin. Die Schulleitung beendete vorsorglich den Unterricht für den restlichen Tag, für die Schülerinnen und Schüler wurde eine Betreuung organisiert. Das Hannah-Arendt-Gymnasium wird nach eigenen Angaben derzeit von rund 680 Schülerinnen und Schülern besucht, die von etwa 80 Lehrkräften unterrichtet werden.