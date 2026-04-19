Die Betonung liegt für ihn diesmal klar auf Rock.

Wenn am nächsten Freitag in der „Soku“ die ersten Töne durch den Raum hallen, wird schnell feststehen: Hier geht es nicht um Routine oder gepflegte Rückschau, sondern um eine Band mitten im laufenden Prozess. Die aktuelle Deutschland-Tour des US-Musikers Todd Thibaud und seiner Begleiter verspricht, genau diesen Moment auf die Bühne zu bringen – mit Songs, die gerade erst begonnen haben, sich im Live-Geschehen zu entfalten.

Thibaud stammt aus der Gegend um Boston und ist seit den frühen 90ern als Songwriter aktiv. Zunächst mit den „Courage Brothers“, später als Solokünstler hat er sich über Jahrzehnte hinweg einen festen Platz in der amerikanischen und europäischen Americana- und Rockszene erspielt. Seit Ende der 90er Jahre ist er eng mit dem deutschen Label „Blue Rose Records“ aus Untergruppenbach verbunden, über das zahlreiche seiner Alben in Europa erschienen sind. Seine Musik bewegt sich seit jeher zwischen melodischem Gitarrenpop, klassischem Singer-Songwriter-Ansatz und einem deutlichen Hang zu Westcoast- und Heartland-Rock-Elementen.

In Neustadt zeigt sich Thibaud nun allerdings nicht in der zurückgenommenen, akustischen Variante früherer Jahre, sondern mit voller elektrischer Bandbesetzung. Und genau diese Konstellation ist es, die den Abend sicher prägen wird: kraftvoll, direkt und auf gemeinsame Dynamik ausgerichtet. Musikalisch bedeutet das: viel Energie, viel Reaktion im Moment und ein Sound, der bewusst auf rockige Banddynamik setzt.

Thibaud selbst greift wieder zur E-Gitarre, flankiert von einer eingespielten Viererbesetzung, die hörbar nicht zum ersten Mal zusammen auf der Bühne steht. Die neuen Songs seines aktuellen Albums „Alchemy“ wirken dabei weniger wie fertig ausgearbeitete Studiofassungen, sondern eher wie Stücke, die sich gerade erst im Touralltag formen und ihr Live-Gesicht noch entwickeln. Mit dabei sind seine langjährigen Mitmusiker: Thomas Juliano (Leadgitarre), Sean Staples (Gitarre, Mandoline, zusätzliche Instrumente), Ed Valauskas (Bass) und Chris Anzalone (Schlagzeug).

Das Album selbst erscheint offiziell erst am 22. Mai und bildet den aktuellen Schwerpunkt der laufenden Tour. Viele der Stücke wurden bislang nur in wenigen Shows gespielt – Neustadt ist erst das siebte Konzert dieser Reihe. Die Band hat die neuen Songs also gerade erst in sechs Auftritten im echten Live-Kontext getestet. Genau das macht diesen Abend interessant: nichts ist endgültig fixiert, vieles bleibt noch offen und in Bewegung.

Ein zusätzlicher Bezugspunkt in Neustadt ist Joseph Parsons. Der hier sehr geschätzte Singer-Songwriter ist erst kürzlich selbst in der „Soku“ zu Gast gewesen. Mit Thibaud verbindet ihn eine lange Freundschaft und Zusammenarbeit – unter anderem in der gemeinsamen Band „Hardpan“, die in der Americana-Szene viel Beachtung gefunden hat. Auch wenn Parsons an diesem Abend nicht mit auf der Bühne steht, gehört diese Verbindung zur musikalischen Geschichte, die im Hintergrund immer mitläuft. So entsteht keine klassische „Best-of“-Show, sondern ein Konzert im Übergang: neue Songs, eine frisch gestartete Phase, eine Band im Zusammenspiel und ein hoffentlich stark vertretenes Publikum, das genau diesen Moment zwischen Probe und Reife miterleben will. Das Vorprogramm bestreitet der saarländische Newcomer Lukas Zimmer.

Termin

Todd Thibaud und seine Band spielen am Freitag, 24. April, ab 19.30 Uhr in der „Soku“ in Neustadt. Karten (25,80/10,45 Euro) unter www.soku-nw.de.

