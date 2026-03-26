Dorothea Teichmann feiert am 27. März ihren 100. Geburtstag. Die agile Jubilarin lebt selbstständig, kocht täglich und plant ihr großes Fest. Doch ein Hauch von Wehmut bleibt.

Kaum zu glauben, dass die agile Dame auf ein ganzes Jahrhundert zurückblicken kann. Am Freitag feiert Dorothea Teichmann ihren 100. Geburtstag. Es gibt einen Sektempfang für offizielle und überraschende Gäste. Am Samstag trifft sich die Familie in den Winzerstuben in Mußbach zu einem Essen, worauf die Jubilarin sich besonders freut.

Ein Rezept für ihr hohes Alter und ihre gute Gesundheit hat Dorothea Teichmann nicht. Sie betont aber, dass sie viel Obst und Gemüse isst, weiterhin sportlich aktiv bleiben und sich bewegen möchte. Ein bisschen Wehmut schwingt dennoch mit: „Die Bekannten werden immer weniger, es gibt keine Klassenkameraden mehr.“

Gymnasium in Speyer besucht

Dorothea Teichmann (damals mit dem Familiennamen Krebs) wurde am 27. März 1926 im Iggelheimer Weg in Haßloch geboren. Nach der Grundschule empfahlen ihre Lehrer, sie auf das Aufbaugymnasium in Speyer zu schicken. Die Eltern stimmten – wie zuvor beim älteren Bruder – zu. Am 19. März 1945 hielt sie nicht nur ihr Abiturzeugnis in den Händen, sondern legte auch das erste Staatsexamen ab.

1947 begann sie ihren Schuldienst. Parallel dazu absolvierte sie eine Fortbildung und das zweite Staatsexamen. Von 1963 bis zu ihrer Pensionierung 1988 unterrichtete sie, wie auch ihr Mann Heinz, an der Ernst-Reuter-Schule in Haßloch. Das Paar heiratete 1953. Die beiden Söhne kamen 1954 und 1957 zur Welt. Heute freut sich Dorothea Teichmann über drei Enkel und zwei Urenkel. Ihr Mann Heinz, der 2008 verstarb, ruht auf dem „Alten Friedhof“, der an ihr Grundstück grenzt. „Ich erinnere mich gerne an die gemeinsame Zeit“, sagt sie. Das Paar war viel unterwegs, unter anderem mit dem Wohnwagen in Italien, England und Frankreich. Auch mit der Volkshochschule unternahmen sie Reisen, etwa in die USA, die Türkei, Marokko und Spanien.

Familienfest an Weihnachten

Die Söhne und ihre Familien wohnen nicht in der Nähe, doch regelmäßige Besuche gehören zur Familientradition. Besonders freut sich die Jubilarin über das traditionelle Familientreffen am zweiten Weihnachtsfeiertag in Haßloch. Dorothea Teichmann schätzt die guten Beziehungen zu ihren Nachbarn und besucht gerne den Pensionisten-Stammtisch.

Ein großes Fenster in ihrem Haus bietet einen Blick in den Garten, wo Sträucher und Frühlingsblüher in bunten Farben leuchten. „Die Gartenarbeit mache ich gerne, ebenso wie ich auch sonst noch alles selbstständig erledigen kann“, erzählt sie. Die Terrasse ist frühlingshaft und österlich dekoriert. Sie gibt Tipps für die pflegeleichte Bepflanzung der Blumenkästen, die mit leuchtenden Primeln geschmückt sind.

Klar strukturierter Tagesablauf

Dorothea Teichmanns Tagesablauf ist klar strukturiert. „Das ist wichtig, gerade auch, wenn man allein lebt“, betont die Jubilarin. Sie steht täglich um 6 Uhr auf, informiert sich mithilfe eines Vorlesegeräts darüber, was in der Zeitung steht, da das Kleingedruckte für ihre Augen schwer lesbar ist, und macht Gymnastik am Fernseher. Bis zur Corona-Pandemie war sie jahrzehntelang im Kneipp-Verein sportlich aktiv. Gekocht wird täglich und gegessen wird pünktlich um 12 Uhr.

Kurz vor ihrem 90. Geburtstag entschied Teichmann, das Autofahren aufzugeben. „Ich bin an einem schönen Herbsttag zum Real gefahren, habe dann eine Rundfahrt durch den Wald gemacht und zu Hause alles Persönliche aus dem Auto geräumt.“ Nach einem Fahrradunfall mit 93 Jahren und ihrem ersten Krankenhausaufenthalt zog sie auch hier Konsequenzen: „Mein Sohn hat mir auf den Rollator einen Fahrradkorb montiert, damit kann ich alles in der Nähe einkaufen.“ Den Rollator brauche sie zum Laufen eigentlich nicht, erklärt sie, nutze ihn aber für weitere Wege, „weil ich dann schneller bin“. Sie ist froh, alles, was sie zum täglichen Leben braucht, zu Fuß erreichen zu können.