Die Verbandsgemeinde Deidesheim nimmt an den Aktionswochen „#nadierlich Pfalz“ teil, die bis 21. Juni dauern.

Im Mittelpunkt der Aktionswochen „#nadierlich Pfalz“ stehen Natur, Genuss, Regionalität, Umweltbewusstsein und Begegnungen. Das Hotel & Café Ritter von Böhl beteiligt sich zu den üblichen Öffnungszeiten mit einem Kaffeegedeck aus Fair-Trade- beziehungsweise Bio-Heißgetränk, Kuchen aus der Demeter-Backstube des Kleinsägmühler Hofs und einer handgefertigten Kerze aus den Werkstätten der Lebenshilfe Bad Dürkheim. Das Angebot verbindet nachhaltigen Genuss mit sozialem Engagement und gelebter Inklusion, heißt es in der Ankündigung.

Am Freitag, 12. Juni, ist ein Aktionstag rund um Nachhaltigkeit, Gesundheit und Innovation im Gutshof Murjahn in Forst geplant. Von 11.30 bis 12.30 Uhr steht das Thema „Resilienzübung für Beruf & Alltag“ mit Anne Kordt, Personalentwicklerin bei den Deutschen Amphibolin-Werken (DAW SE) auf dem Programm. Von 13 bis 14 Uhr geht es um die Frage, wie aus alten Autoreifen und Steinbruchabfällen nachhaltige Fassadenbeschichtungen entstehen. Referent ist Stefan Kairies, Produkt-Spezialist für Fassadenfarben und Grundierungen bei der DAW SE. Ab 15 Uhr wird ein Rundgang durch den Gutshof und das Tagungszentrum Murjahn angeboten. Anmeldung: Gutshof Murjahn Tagungszentrum, Telefon 06154 7171092, E-Mail forst@daw.de.

Einblicke in den Weinbau

Ein Dorfrundgang durch Niederkirchen am Samstag, 20. Juni, ab 14.30 Uhr steht unter dem Motto „Mit Leib und Rebe“. Es gibt Einblicke in den Weinbau, das Dorfleben und die Geschichte. Anmeldung bis 15. Juni unter Telefon: 0173 9085686 oder per Mail an info@tastenjoy.de.

Das vollständige Programm der Aktionswochen „#nadierlich Pfalz“ ist unter www.nadierlich.de/aktionswochen zu finden.