„Gemeinsam bewegen!“ Unter diesem Motto stehen seit dem jüngsten Verbandstag die Projekte und Aktionen des Südwestdeutschen Fußballverbands (SWFV). Darüber informiert Oliver Herrmann, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit im SWFV. So möchte der SWFV gemeinsam mit seinen Vereinen explizit auch Zuschauer zu mehr Fair Play am Spielfeldrand bewegen. Darüber informiert Oliver Herrmann, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit im SWFV.

Unter dem Slogan „Fair Play am Spielfeldrand“ startet der SWFV eine Kampagne über alle Spiel- und Altersklassen hinweg. Ziel sei es, darauf aufmerksam zu machen, dass auch die Reaktionen am Spielfeldrand einen enormen Einfluss „auf unser geliebtes Fußballspiel“ auf dem Platz hätten. Da es keine Spielregeln für Zuschauer gebe, möchte der SWFV mit „Fair Play am Spielfeldrand“ Fans und Zuschauer auffordern, sich ebenfalls an „Spielregeln“ zu halten und stets fair zu handeln. Jeder Verein kann mit Plakat-Vorlagen mitmachen. Herrmann: „Für Posts den Hashtag #FairPlayAmSpielfeldrand nutzen und gleichzeitig die Chance auf zwei Gutscheine für das Deutsche Fußballmuseum in Dortmund sichern.“

Die sechs Spielregeln (positive Äußerungen, Zusammenhalt, ohne Schiedsrichter geht es nicht, Spaß am Fußball, Betreuung der Mannschaft obliegt dem Trainer, Integration), die beiden Vorlagen und wie Vereine mitmachen können, gibt es im Internet unter shorturl.at/lDI16.