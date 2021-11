Alle Jahre wieder bietet der Neustadter Lions Club selbstgefertigte Adventskränze und Plätzchen zum Verkauf an. Alle Jahre wieder ist der Stand samstags vor dem ersten Advent am Kriegerdenkmal in der Fußgängerzone aufgebaut. Außer in diesem Jahr: Am Samstag, 27. November, wird der Adventsschmuck von 11 bis 18 Uhr im Rathaus-Innenhof angeboten. Der Erlös geht an den Wald- und Wanderverein Waldschatten sowie an die Caritas Spiel- und Lernstube.