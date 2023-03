Die TSG Haßloch beteiligte sich mit 45 Turnerinnen in den Bereichen Plicht-Stufen, Leistungsklassen Kür modifiziert und in den Altersklassenstufen des Spitzensports an den Gau-Einzelmeisterschaften in Edenkoben.

Die TSG Haßloch holte acht Titel, fünf Silbermedaillen und dreimal Bronze. Trotz krankheitsbedingter Ausfälle zeichneten sich die Turnerinnen der Turntalentschule Haßloch gerade im Leistungssportbereich mit vielen Medaillen aus, informiert TSG-Trainerin Kim Laubscher.

Im Spitzensport der Altersklasse (AK) 11 starteten drei Haßlocherinnen: Elisa Schlegel siegte mit 66,98 Punkten und fehlerfreiem Wettkampf. Silber ging an ihre Vereinskameradin Liana Müller (59,28), Bronze an Elisa Baumgärtner (45,00 ). Laubscher: „Besondere Höchstleistung wird am Sprung mit einem Rondat auf dem Sprungbrett, gefolgt von einem Flickflack auf den Sprungtisch gefordert. Die beste Darbietung hier zeigte Liana Müller.“ Sie erhielt 17,83 Punkte. Für ihre „sehr schön präsentierte Bodenübung“ sei Elisa Schlegel mit 18,00 Punkten belohnt worden. Große Sprünge, Drehungen und Akrobatik zeigte Elisa Baumgärtner am Balken: 14,10 Punkte.

„Leistung mit Respekt“

Die Nachwuchsmeisterschaft der Altersklassen 7 – 10 würden vom Deutschen Turner Bund unter dem Aspekt „Leistung mit Respekt“ durchgeführt, so Laubscher. Damit ändert sich dieses Jahr die Wettkampfordnung und ermöglicht es den Turnerinnen, sich in die Wettkampfklassen AK10a und AK10b zu differenzieren: Die Turnerinnen der AK10a zeigten die Pflichtübung ihres Alters, die Mädchen der AK10b durften die Übung des vergangenen Jahres noch einmal präsentieren. In der AK 10a wurde Marielle Korbmacher Zweite mit 50,10 Punkten. Im Wettkampf AK 10b landete Duygu Aydin ebenfalls auf Rang zwei (57,73 Punkte).

Im Wettkampf der AK 9a siegte Marie Postel mit 56,23 Punkten. Emilia Sohler erkämpfte sich die Bronzemedaille (45,25). Carla Kästel zeigte im Wettkampf der AK 9b eine starke Leistung und belohnte sich mit der Goldmedaille und 50,00 Punkten. Milana Nedilko erturnte sich im Wettkampf AK 8b mit 49, 20 Punkten den Sieg. Bei den jüngsten Teilnehmerinnen des Tages siegte die Haßlocherin Isabelle Aiguer mit 49,75 Punkten. Mira Schlegel schaffte es als Dritte ebenfalls aufs Treppchen.

Im Bereich Breitensport turnten zur Goldmedaille: Ida Voss in der Leistungsklasse (LK) 2 mit 51,65 Punkten, Merle Weber (LK 3, 44,55) und Simone Magin (LK 3 Senior, 52,70). Simone Magin sei erstmals in der Seniorenklasse angetreten und habe mit vier Punkten Vorsprung einen souveränen Wettkampf gezeigt, so Laubscher.

Nun schauen die Turnerinnen der TSG Haßloch voller Zuversicht auf die Pfalzmeisterschaften im Mai in Otterberg. Laubscher: „Dort gilt es, sich für die Großveranstaltung ,Finals Rheinland-Pfalz in Koblenz’ vom 8. bis 11. Juni zu qualifizieren.“