Geschafft: In Neustadt haben die Abiturientinnen und Abiturienten ihre Abschlusszeugnisse bekommen, sind für besondere Leistungen geehrt worden und haben kräftig gefeiert.

An den drei Neustadter Gymnasien gab es in den vergangenen Tagen viel zu feiern: Über 200-mal haben die Schulleitungen Abi-Zeugnisse übergeben und zahlreiche Schülerinnen und Schüler für besondere Leistungen geehrt. Besonders beeindruckend. Gleich zwölfmal wurde ein Schnitt von 1,0 erreicht. Am Leibniz-Gymnasium waren 86 Schülerinnen und Schüler im Januar in die Prüfungen gestartet, am Kurfürst-Ruprecht-Gymnasium waren es 76 und am Käthe-Kollwitz-Gymnasium 67.

Leibniz

Dass vier Prüflinge am Leibniz-Gymnasium den „besten Punktedurchschnitt von 1,0 erreicht“ haben, ist für Oberstufenleiter Markus Zech eine erfreuliche Überraschung. Eine Schülerin habe nahezu durchgehend 15 Punkte erzielt. „Besonders sie, aber auch die anderen drei: herausragend, im wahrsten Sinne des Wortes“, so Zech. Er schaut aber nicht nur auf die 1,0, sondern betont ergänzend: „Insgesamt durfte ziemlich genau ein Drittel der Prüflinge sich über eine 1 vor dem Komma freuen.“ Vier der im Januar angetretenen Schülerinnen und Schüler starten ihm zufolge mit dem Abschluss der Fachhochschulreife in einen neuen Lebensabschnitt. Zech zufolge bestach der Jahrgang „mit vielen interessanten Persönlichkeiten“: Es habe erfreuliche Leistungen, aber auch eine „sehr kooperative und angenehme Art und Weise“ gegeben.

Die Leibniz-Preisträger:

Musik (besondere Leistungen/jahrelange Unterstützung): Konrad Pietzonka, Elena Mastrorocco, Hannah Jeck, Laila Murati, Katharina Zillich, Gina Kronauer, Ida Kruschina, Jona Jesske; Evangelische Religion (Martin-Butzer-Preis): Jona Jesske; Geschichte-Preis des Philologenverbands: Nicolas Penn; Leibniz-Preis (bester Notendurchschnitt): Florine Schnell; Preis des Bildungsministeriums (Vorbildliche Haltung/Einsatzbereitschaft): Merit Engel; Preis des Schulelternbeirats (Vorbildliche Haltung/Einsatzbereitschaft): Maja-Tizia Baron; Physikpreis (Deutsche Physikalische Gesellschaft): Nils Braun, Luise Goldmann; Biologie (Daniel-Frisch-Preis): Luise Giczi, Sophie Rust; Chemie-Preis: Elena Mastrorocco, Mattheo Knobloch, Merit Engel; Englisch-Preis: Dorothea Oberlinger, Hannah Jeck; Spanisch-Preis: Merit Engel, Ida Kruschina, Nicolas Penn; Preis der Deutsch-französischen Gesellschaft: Anna Schönholz; Pierre-Coubertin-Preis (Sport): Victor Vogel; Sport-Preis: Tim Vangheluwe; Informatik-Preis: Maximilian Jakimow, Silas Hebinger; CertiLingua (besondere Leistungen im Fremdsprachenbereich): Florine Schnell; Kunst-Preis: Evelyn Grün, Emma Gödde; Demokratiepreis der Stadt Neustadt: Hanna Jeck; MINT-Preis der Stadt Neustadt: Elena Mastrorocco.

Teil 1 der Geehrten am KRG ... Foto: Brasche/KRG/oho

KRG

Oberstufenleiter Holger Lawonn beschreibt die Abiturienten am Kurfürst-Ruprecht-Gymnasium als „sehr leistungsstarken und engagierten Jahrgang“. Das zeige sich an den Noten. 33 Schülerinnen und Schüler haben eine 1 vor dem Komma, siebenmal gab es sogar die Bestnote 1,0. Allerdings hätten auch sechs Schülerinnen und Schüler die Abiprüfung nicht bestanden, so Lawonn. Wie engagiert der Jahrgang gewesen sei, zeige sich unter anderem daran, dass zehn Schülerinnen und Schüler eigenverantwortlich Arbeitsgemeinschaften geleitet hätten.

... und Teil 2 der KRG-Geehrten. Foto Brasche/KRG/oho

Die KRG-Preisträger:

Bildungsministerium (vorbildliches Verhalten und besonderer Einsatz): Sona Nikalayan; Müller-Busch-Preis (besondere Leistung in Musik): Jonathan Großhans; (besondere Leistung in Sport): Annika Frey; Karel-Kunc-Stiftung (besonderes Engagement in der Schulgemeinschaft): Christoph Gröger (Schulsanitätsdienst), Silas Zakner und Natalia Nguyen (beide Engagement Schulgemeinschaft); Studiengenossenschaft (bestes Abitur): Moritz Berner; Scheffelbund (Deutsch): Linette Rauch; Deutsch-französische Gesellschaft: Franziska Jahn; Studiengenossenschaft für besondere Leistungen: Moritz Berner (Mathe), Silas Zakner und Moritz Berner (beide Griechisch), Franziska Jahn, Carla Weinerth und Ben Adams (alle Englisch), Ben Adams und Marlene Litzka (beide Theater AG), Svenja Braunstein (Französisch); Deutsche Physikalische Gesellschaft: Christoph Gröger; Verband der Mathematiker: Silas Zakner; Gesellschaft deutscher Chemiker: Jette Schmeer, Kristof Meszaros; MINT-Preis der Stadt Neustadt: Moritz Berner; Demokratie-Preis der Stadt Neustadt: Moritz Backes; Gesellschaft für Informatik: Jonathan Großhans; Martin-Bucer-Preis der evangelischen Kirche der Pfalz: Lukas Metzlaff.

Gruppenbild der ausgezeichneten Käthe-Abiturienten. Foto: Kai Mehn

Käthe

Auch Ute Clemens, Oberstufenleiterin am Käthe-Kollwitz-Gymnasium, ist am Ende der Prüfungsrunde froh: „Die Ergebnisse sind insgesamt sehr erfreulich: Es gab 23-mal eine 1 vor dem Komma und einmal sogar 1,0. In diesem Jahr sind drei Abiturienten an der Spitze. Dann folgen aber schon die Abiturientinnen.“ Die Käthe-Schulleitung wünscht – wie die Schulleitungen der anderen beiden Gymnasien auch – ihren bisherigen Schülerinnen und Schülern nun alles Gute für den weiteren Lebensweg.

Die Käthe-Preisträger:

Herta Lamberts Stiftung (Bildende Kunst): Chiara Vogelsang; Museum Pfalzgalerie Kaiserslautern und MPK-Freundeskreis (Bildende Kunst): Zehra Cabuk; Fachschaft Biologie: Daniel Helfrich, Lili Cherdron; Gesellschaft deutscher Chemiker: David Büsch, Alexandra Koch, Daniel Helfrich; Scheffel-Preis (Deutsch): Max Gabelmann; Fachschaft Deutsch: Amelia Schultes; Herta Lamberts Stiftung (Englisch): Lucia Masella; Freundes- und Förderkreis des Käthe (Erdkunde): Simon Oehl; Deutsche Gesellschaft für Philosophie (Ethik): Leni Kaub; Deutsch-französische Gesellschaft: Amelia Schultes; Institut francais Stuttgart (Französisch): Amelia Schultes, Christina Soteriou und Julian Schmider; Philologen-Verband (Geschichte): Julian Metzger; Freundes- und Förderkreis des Käthe (Geschichte): Ruben Wagner; Deutsche Mathematikervereinigung: David Büsch; Landesmusikrat (Musik): Georg Degen; Herta Lamberts Stiftung (Sozialkunde): Leonie Noppenberger; Deutsche physikalische Gesellschaft: David Hensel, Simon Oehl, Christian Braun, Mohamed Barry, Giulio Wessa; Martin-Bucer-Preis der Evangelischen Kirche der Pfalz: Georg Degen; Kollegium (soziales Engagement): Simon Stollhof; Ministerium (vorbildliche Haltung und Einsatz): Giulio Wessa; Kollegium (bestes Abitur): Max Gabelmann; MINT-Preis der Stadt Neustadt: David Büsch; Demokratiepreis der Stadt Neustadt: Lina Freytag.

