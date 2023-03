Die Autobahn GmbH hat für die kommende Woche Sanierungsarbeiten auf der A65 angekündigt. Verbunden sind diese mit nächtlichen Vollsperrungen. Die Arbeiten beginnen am Montag gegen 18 Uhr. In der ersten Nacht betrifft die Sperrung die Fahrtrichtung Karlsruhe, sodass die Autobahn dann zwischen den Anschlussstellen Neustadt-Süd und Edenkoben voll gesperrt wird. Am Dienstag wird die Sperrung morgens gegen 6 Uhr aufgehoben. Die nächsten Arbeiten beginnen am Dienstag, 18 Uhr. Dann betrifft die Sperrung, die bis mittwochs 6 Uhr geht, die Fahrtrichtung Ludwigshafen und gilt für den Abschnitt zwischen den Anschlussstellen Edenkoben und Neustadt-Süd. Zum Abschluss der Sanierungsarbeiten wird laut Autobahn GmbH noch zwischen Mittwoch, 18 Uhr, und Donnerstag, 6 Uhr, gearbeitet. Dann wird es zwei Sperrungen geben: Zunächst ist ab der Anschlussstelle Neustadt-Süd die Fahrtrichtung Karlsruhe an der Reihe, von Mitternacht bis 6 Uhr dann die Strecke ab Anschlussstelle Edenkoben Richtung Ludwigshafen. Die Arbeiten erfolgen laut Autobahn GmbH nachts, um die Einschränkungen gering zu halten. Umleitungen werden jeweils ausgeschildert.