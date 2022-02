Weil er laut Polizeibericht wohl nicht schnell genug auf der Überholspur unterwegs war, wurde am Dienstagabend ein 42 Jahre alter Autofahrer genötigt, den Fahrstreifen frei zu machen. Der Fahrer eines schwarzen Mercedes fuhr so dicht auf, dass der 42-Jährige die gesamte Fahrzeugfront im Rückspiegel nicht mehr erkennen konnte. Anschließend wechselte der Unbekannte auf den rechten Fahrstreifen, überholte dort den 42-Jährigen und zeigte laut den Beamten dabei den „Stinkefinger“. Da das Kennzeichen bekannt ist, wurde gegen den Mercedesfahrer ein Strafverfahren wegen Nötigung, Straßenverkehrsgefährdung und Beleidigung eingeleitet. Die Polizei informiert zudem die zuständige Führerscheinstelle, welche die charakterliche Eignung für die Teilnahme am öffentlichen Straßenverkehr prüft.