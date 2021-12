Schlechte Nachrichten kurz vor Weihnachten für alle Pendler: Im Bereich der Großbaustelle auf der A65 zwischen den Anschlussstellen Neustadt-Nord und Haßloch wird in Fahrtrichtung Ludwigshafen bis zum Abschluss der Arbeiten nur eine Spur zur Verfügung stehen. Darüber hat die zuständige Autobahn GmbH am Donnerstag informiert. Sie geht davon aus, dass die Strecke Ende Januar wieder freigegeben werden kann. Weil sich die gelben Fahrbahnmarkierungen gelöst hatten, steht seit 15. Dezember in Richtung Ludwigshafen nur eine Spur zur Verfügung. Zunächst hatte die Autobahn GmbH angekündigt, sich um eine rasche Reparatur zu bemühen. Doch daraus wird nun nichts. Man habe sich mit der Verkehrsbehörde und der Polizei abgestimmt und darauf verständigt, die einspurige Verkehrsführung bis zum Abschluss der Baustelle beizubehalten, so die Autobahn GmbH. Aufgrund der Feiertage und Schulferien erwarten die Behörden keine „gravierenden Beeinträchtigungen“. Die Arbeiten auf der A65 laufen seit August. Zunächst sollte die Sanierung des 4,5 Kilometer langen Abschnitts bis zum Jahresende abgeschlossen werden. Die Asphaltarbeiten auf den beiden Spuren Richtung Karlsruhe sind auch fertig. Allerdings können die Leitplanken erst im Januar installiert werden. Bis dahin bleibt es bei der Großbaustelle zwischen Haßloch und Neustadt-Sport. Bis zur Verkehrsfreigabe kann die Anschlussstelle Deidesheim (Nord) nicht genutzt werden.