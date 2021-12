Die Baustelle auf der A65 zwischen den Anschlussstellen Haßloch und Neustadt-Nord wird einen Monat länger als geplant bestehen bleiben. Laut Informationen der Autobahn GmbH ist die Freigabe für Ende Januar geplant – ursprünglich sollten die im August begonnenen Arbeiten Ende 2021 fertig sein. Die Asphaltarbeiten seien zwar abgeschlossen, aber die Leitplanken werden erst im Januar installiert. Am Mittwoch konnte derweil die Anschlussstelle Haßloch (Nord) wieder freigegeben werden. Die Anschlussstelle Deidesheim (Nord) bleibt bis Ende Januar gesperrt. Probleme gibt es seit Mittwoch jedoch in Richtung Ludwigshafen: Da sich dort Markierungen gelöst haben, steht aktuell nur eine Fahrspur zur Verfügung. Die Autobahn GmbH will das Problem möglichst schnell beheben.