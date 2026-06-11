Die Autobahn A65 wird schon seit Wochen im Bereich zwischen den Anschlussstellen Neustadt-Nord und Neustadt-Süd saniert: Die Fahrbahndecke wird erneuert, weswegen in beide Richtungen nur eine Spur zur Verfügung steht. Außerdem geht es um die Instandsetzung der Autobahnbrücke über die B38 im Bereich Neustadt-Nord. Aufgrund dieser Arbeiten müssen an der Anschlussstellen verschiedene Sperrungen vorgenommen werden. Laut Autobahn GmbH, Niederlassung Südwest, beginnt dabei am Freitag, 12. Juni, die nächste Etappe. In den vergangenen Wochen war die Abfahrt aus Richtung Ludwigshafen kommend nach Neustadt gesperrt. Diese kann laut Autobahn GmbH dann wieder genutzt werden. Dafür wird nun die Auffahrt auf die A65 von der B38 kommend in Richtung Karlsruhe gesperrt – und zwar voraussichtlich bis Ende Juli. Danach ist bei der Sperrung die Abfahrt aus Richtung Karlsruhe kommend in Richtung B38/Neustadt an der Reihe. Die Umleitungen erfolgen über die Anschlussstellen Neustadt-Süd und Haßloch auf der A65. Laut Autobahn GmbH laufen die Arbeiten bisher planmäßig. Bis Jahresende soll alles fertig sein.