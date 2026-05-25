Seit Wochen ist die A65 bei Neustadt eine Großbaustelle, weil die Autobahn GmbH, Niederlassung Südwest, die Fahrbahndecke zwischen den Anschlussstellen Neustadt-Nord und Neustadt-Süd saniert und zudem die Brücke über die B38 im Bereich von Neustadt-Nord instandsetzt. Die Arbeiten verliefen bisher planmäßig, teilt die Autobahn GmbH mit und kündigt zugleich die nächste Bauphase an. Komplett abgeschlossen werden die Arbeiten bis zum Jahresende – bis dahin steht in jede Richtung nur eine Fahrspur zur Verfügung. Nun ist bis Mitte Juni die Abfahrt der A65 bei Neustadt-Nord aus Richtung Ludwigshafen zur B38/Neustadt gesperrt, teilt die Autobahn GmbH mit. Dafür könne nun wieder die bisher gesperrte Auffahrt von der B38 auf die A65 in Richtung Ludwigshafen genutzt werden. Im Baustellenverlauf verlagern sich Sperrungen dann noch auf die Auffahrt zur A65 Richtung Karlsruhe. Diese Sperrung wird für Mitte Juni angekündigt. Ab Mitte August wird dann die Abfahrt von Karlsruhe kommend zur B38/Neustadt bei der Anschlussstelle Neustadt-Nord gesperrt. Alle Umleitungen erfolgen laut Autobahn GmbH über die Anschlussstelle Neustadt-Süd.