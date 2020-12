34 Neuinfektionen im Kreis Bad Dürkheim und 18 in der Stadt Neustadt hat die Kreisverwaltung am Freitag für die Zeit seit Donnerstag gemeldet. Einen neuen Sterbefall im Zusammenhang mit Corona gab es nicht. In Kreis und Stadt sind noch insgesamt 458 Menschen infiziert. Zu den neuen Fällen gehört je ein Schüler der Integrierten Gesamtschule Deidesheim sowie der Siebenpfeiffer-Realschule plus Haßloch. An der Südlichen Weinstraße sind nach Angaben der Kreisverwaltung 27 weitere Corona-Infektionen dazugekommen.

