Ein 72-jähriger BMW-Fahrer hat am Samstag gegen 18.15 Uhr einen Unfall auf der Autobahn-Abfahrt Neustadt-Süd verursacht, bei dem ein Sachschaden von rund 15.000 Euro entstanden ist. Nach Angaben der Polizei Edenkoben fuhr der Mann in Richtung Ludwigshafen und wollte die A65 in Höhe Neustadt-Süd verlassen. Durch laut Feuerwehr Neustadt nicht angepasste Geschwindigkeit verpasste er die Ausfahrt, kollidierte mit dem Ausfahrtsschild, schlitterte über die Grünfläche und blieb auf der Leitplanke zwischen Standspur und Grünfläche hängen. Beim Eintreffen der Feuerwehr war der Mann bereits ausgestiegen und wurde vom Rettungsdienst erstversorgt. Zusammen mit der Polizei sicherte die Feuerwehr die Unfallstelle ab. Mit einem Motortrennschleifer wurde das zerbeulte Ausfahrtsschild demontiert. Ein Alkoholtest bei dem Unfallfahrer ergab laut Polizei 0,9 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und 25 Kräften im Einsatz. Der 72-Jährige wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung verantworten müssen.