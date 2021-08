Ein junger Mann aus dem Raum Bad Dürkheim war laut Polizei am Samstag gegen 18 Uhr auf der A 65 zwischen Neustadt-Süd und Edenkoben mit Blaulicht hinter der Frontscheibe unterwegs. Eine 51-jährige Fahrerin meldete den Vorfall der Polizei. Sie wollte gerade überholen, als von hinten ein dunkler Audi A5 mit Blaulicht angerast kam. Die Frau machte dem Fahrzeug Platz, da sie dachte, es handele sich um eine Zivilstreife der Polizei. Zufälligerweise fuhren der Fahrer des vermeintlichen Streifenwagens und die Anruferin dieselbe Strecke, und so sah die Fahrerin, dass der Wagen bei einer Gaststätte in Venningen anhielt. Das kam der Frau verdächtig vor, sie verständigte die Polizei-Dienststelle in Edenkoben. Die Beamten fanden den „Streifenwagen“ an der Gaststätte vor und stellten fest, dass es sich keineswegs um ein Polizeifahrzeug handelte. Das Blaulicht lag noch auf der Rückbank. Kurze Zeit später war auch der 25-jährige Fahrer aus dem Raum Bad Dürkheim ermittelt. Dieser machte keine Angaben zur Sache. Das Blaulicht wurde sichergestellt. Gegen den jungen Mann wurde Strafanzeige wegen Amtsanmaßung und Nötigung erstattet. Die zuständige Führerscheinstelle wurde ebenfalls informiert.