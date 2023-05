Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Corona-Pandemie ist nicht vorbei. Doch gibt es nur noch sehr wenige Einschränkungen. Längst sind Zuschauer in die Sporthallen zurückgekehrt oder stehen neben dem Fußball-Rasen. Auch Volksläufe sind wieder möglich. Doch drei Rennen in der Region werden auch in diesem Jahr nicht gestartet.

Auch wenn die Corona-Einschränkungen zurückgefahren sind: Bei vielen Sportveranstaltungen gibt es immer noch viele Unwägbarkeiten, wie sich die Coronalage langfristig entwickelt.