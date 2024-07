Der Hürdenlauf ist für viele Mehrkämpfer die größte Hürde. Das erwartet Gastgeber LC Haßloch auch bei den Pfalzmeisterschaften der Blockmehrkämpfe in den Altersklasse U16 und U14. In einem anderen Bereich boomt es.

Die zweite größere Leichtathletikveranstaltung auf Verbandsebene binnen vier Wochen steht an diesem Samstag in Haßloch auf dem Programm. Rund 160 Teilnehmer erwartet der ausrichtende LC Haßloch zu den Pfalzmeisterschaften der Blockmehrkämpfe in den Altersklasse U16 und U14.

Für einige junge Athletinnen und Athleten stellen die Blockmehrkämpfe in den drei Kategorien Lauf, Sprint/Sprung und Wurf nach ihrer vorherigen Teilnahme in der Kinderleichtathletik die erste richtige Bewährungsprobe unter Wettbewerbsbedingungen dar. Bereits erfolgreiche Teilnehmer benötigen dagegen für einen Start auf der deutschen U16-Meisterschaft neben der jeweiligen disziplinspezifischen Mindestleistung eine Zusatzleistung im Blockwettkampf oder Mehrkampf. Weil solche Wettkämpfe bundesweit immer weniger angeboten werden, werden in Haßloch am 6. Juli ab 11 Uhr auch die Titelträger des Landesverbandes Rheinhessen ermittelt. Es gehen ebenso zahlreiche Könner ihrer Altersklassen aus den Vereinen des LV Pfalz an den Start.

Erfahrener Ausrichter

Auf einige Erfahrung bei der Durchführung von Mehrkämpfen kann der LC Haßloch zurückblicken. Er hat bereits vor zwei Jahren die kombinierten Meisterschaften der Pfalz und von Rheinhessen durchgeführt. „Die Teilnehmerzahl bewegt sich im gleichen Rahmen wie 2022“, erklärt dazu Christoph Sölter, „das haben wir schon im Griff.“ Allerdings gebe es doch einen für die Organisation nicht unwesentlichen Unterschied: Während sich das Teilnehmerfeld bei der bisher letzten Austragung relativ gleichmäßig auf alle drei Kategorien verteilt habe, liege diesmal mit 90 Starterinnen und Startern der Schwerpunkt ganz deutlich im Bereich Sprint/Sprung.

Stolz ist der LCH-Sportwart bereits im Vorfeld über die große Anzahl an Teilnehmern des LC Haßloch, der ein rundes Dutzend junge Athleten und damit das größte pfälzische Aufgebot in die Wettkämpfe schickt. „Die Jüngsten wollen sich vor allem in der Mannschaftswertung gut präsentieren, und generell sind die von allen Teilnehmern geforderten Hürdenläufe die große Herausforderung“, blickt Christoph Sölter voraus.