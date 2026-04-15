Wieso ein Abstieg aus der Bezirksliga in die A-Klasse für den 1. FC 08 Haßloch nicht so dramatisch wäre.

Als der 1. FC 08 Haßloch am 28. September 2025 sein Vorrundenspiel der Fußball-Bezirksliga Vorderpfalz beim BSC Oppau mit 3:0 gewonnen hatte, waren Steffen Litzel und Markus Müller nach der Freistellung von Trainer Fabian Eck erstmals für die Erste Mannschaft von der Adam-Stegerwald-Straße verantwortlich. Noch vor der Rückrundenpartie gegen Oppau am vergangenen Sonntag war das neue Gespann zurückgetreten. Die Hoffnungen, doch noch den Klassenverbleib zu schaffen, waren groß, als das Team vor sechseinhalb Monaten unter neuer Leitung in Ludwigshafen-Oppau siegreich war. Schnell folgte jedoch Ernüchterung.

Nur zwei Heimspielsiege

Von den anschließenden 15 Begegnungen gewannen die Haßlocher nur noch die zwei Heimspiele gegen den FC Lustadt und den Ludwigshafener SC. Der Tiefpunkt war nun das jüngste Rückspiel gegen den BSC Oppau, das der FC 08 mit 1:3 verlor, auf den letzten Tabellenplatz abrutschte und nun sechs Spieltage vor Saisonende zum ersten möglichen Nichtabstiegsplatz neun Punkte Rückstand hat. Da waren aber Litzel und Müller bereits freiwillig außer Dienst.

„Eine Vielzahl an Faktoren haben sich zu unserem Rücktritt summiert. Im sportlichen Bereich konnten wir zwar die Quote von 0,38 Punkten aus den ersten acht Spielen vor unserer Zeit mehr als verdoppeln, aber unser Schnitt mit 0,9 Punkten war auch nicht zufriedenstellend. Es hatte sich bereits in der Vorsaison und nach den ersten Spielen abgezeichnet, dass der Klassenverbleib ein schwieriges Unterfangen wird“, informieren Litzel und Müller in einer gemeinsamen Pressemitteilung.

Die Probleme

Daher hätten sie ihren Fokus auf andere Ziele gerichtet. „Wir wollten die Mannschaft zu einer Einheit formen und haben uns eine verstärkte Vereinsidentifikation erhofft. Um diese Ziele zu erreichen, haben wir neue Ideen eingebracht und einige Unternehmungen initiiert. Allerdings mussten wir schnell feststellen, dass unsere Ziele nicht zwingend mit den Zielen eines Großteils der Mannschaft zu vereinbaren waren“, bringen sie die Probleme auf den Punkt. Nur wenige Jungs hätten sich damit identifizieren können. Dies habe sich dann auch im sportlichen Bereich widergespiegelt. Die erhoffte Verstärkung von den beiden Wintertransfers sei ausgeblieben. Zudem sei die Chemie im Trainerstab gestört worden.

„Davon abgesehen war unser zweites Ziel erreicht. Wir konnten die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft stellen, indem außer Luca Klesse alle Spieler ihre Zusage für die kommende Saison ligaunabhängig gegeben haben. Darüber hinaus konnten wir für die neue Saison vier Neuzugänge verpflichtet. Weitere Gespräche wurden geführt und werden von der Sportlichen Leitung übernommen. Damit steht ein gesundes Gerüst für die kommende Saison. Das war uns wichtig“, sagen sie.

Ingo Reich für Steffen Litzel

Die Nachfolge von Steffen Litzel ist kurzfristig vereinsintern geregelt worden. Zum Heimspiel gegen Oppau war bereits Ingo Reich, der bisherige Coach der Zweiten Mannschaft, für die Erste Garnitur verantwortlich. „Da unsere Zweite als Tabellenachter der B-Klasse Rhein-Mittelhaardt West sowohl mit dem Auf- als auch Abstieg nichts mehr zu tun hat, ist dies ohne negative Konsequenzen“, sagt 08-Vorsitzender Timo Hubach. Martin Berac und Torben Hubach bleiben als spielende Cotrainer.

Den wahrscheinlich sportlich zweiten Abstieg des FC 08 in die A-Klasse sehe man an der Adam-Stegerwald-Straße leichter korrigierbar als sonst. Da die Reform der Spielklassenstruktur unterhalb der Verbandsliga 2027 wirksam wird und es dann unter anderem drei statt bisher zwei Landes- und sechs statt derzeit vier Bezirksligen geben wird, ist nach der Saison 2026/2027 ein deutlich erhöhter Aufstieg aus den A-Klassen zwangsläufig

Termine

Bezirksliga Vorderpfalz: BSC Oppau - TSG Deidesheim (Samstag, 16 Uhr), SV Südwest Ludwigshafen - 1. FC 08 Haßloch, TSG Jockgrim - SV Geinsheim (beide, Sonntag, 15 Uhr)

A-Klasse Rhein- Mittelhaardt: VfB Haßloch - SV Rot-Weiß Seebach, FC Speyer 09 II - TuS Maikammer, FSV Schifferstadt II - TuS Niederkirchen (alle Sonntag, 15 Uhr)

A-Junioren-Landesliga Südwest, Staffel A: TSG Deidesheim - TuS Knittelsheim (Samstag, 16 Uhr)

B-Junioren-Landesliga Südwest, Staffel A: 1. FC 23 Hambach - SV Viktoria Herxheim II (Samstag, 15 Uhr), FC Speyer 09 II (Mittwoch, 18.30 Uhr)

C-Junioren-Landesliga Südwest, Staffel A: VfR Frankenthal II - TSG Deidesheim (Sonntag, 11 Uhr), SV Phönix Schifferstadt - TSG Deidesheim (Dienstag, 18 Uhr)

D-Junioren-Landesliga Südwest, Staffel A: 1. FC 23 Hambach - Ludwigshafener SC II (Samstag, 13 Uhr)

Frauen-Verbandsliga Südwest: 1. FFC Niederkirchen - SC Siegelbach II (Sonntag, 14 Uhr)