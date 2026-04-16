Gerade in schwierigen Zeiten ist die österliche Botschaft „Friede sei mit euch!“ wichtig – auch nach Ostern, das ganze Jahr über.

Letzte Woche in meiner Bäckerei in Haßloch bestellte ein Mann zwei Ostereier. „Die heißen jetzt wieder Partyeier“, meinte die Verkäuferin, „Ostern ist vorbei“. Ich muss der Verkäuferin widersprechen. Ostern geht weiter. Noch singen wir in der Kirche Osterlieder. Noch höre ich die Worte des Auferstandenen aus den Ostergeschichten. „Fürchtet euch nicht!“ und „Friede sei mit euch!“. Die Osterzeit gibt mir Hoffnung.

Brauchen wir jetzt nicht besonders diese Mutmachworte Christi? Der Ukrainekrieg geht in das fünfte Jahr. Täglich fallen Bomben und sterben Menschen. Im Sudan werden Zivilisten in einem blutigen Bürgerkrieg ermordet oder vertrieben. Die USA und Israel greifen das Regime in Teheran an. Die Kosten des Krieges tragen nicht nur Autofahrer, sondern vor allem die Armen dieser Welt, wenn die Nahrungsmittelpreise steigen.

Gotteslästerung nicht hinnehmen

Es sind wirklich Tage zum Fürchten. Deshalb ist die österliche Botschaft „Friede sei mit euch!“ so wichtig. Beten wir als Christinnen und Christen für den Frieden und setzen wir uns dafür ein, dass den Kriegstreibern das Handwerk gelegt wird. Gar nicht so einfach.

Nun hat sich Trump noch als neuer Heiland ins Bild gesetzt, der Kranke heilen kann. Das ist wirklich irre. Und es ist eine Gotteslästerung. Solchen Frevel sollten wir nicht einfach hinnehmen. Ich hoffe, das bringt auch konservative Christen, die bisher den Präsidenten unterstützten, zum Nachdenken. Fürchtet euch nicht und widersprecht.

An Ostern hat Gott die Macht des Todes gebrochen. Das kann uns Mut machen, denen zu widersprechen, die sich als Götter aufspielen oder mit Gewalt das Leben der Menschen zerstören. Die Macht der Mächtigen ist vergänglich. Wenn ich Ostereier esse, dann werde ich daran erinnert. Die Hoffnung lebt, weil Christus lebt. Frohe Osterzeit – trotz allem.

Der Autor

Friedrich Schmidt-Roscher ist Pfarrer in der Protestantischen Kirchengemeinde Haßloch.

