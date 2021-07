(Aktualisiert um 11.55 Uhr) Ein Müllfahrzeug hat am Mittwochmorgen in der Neustadter Fußgängerzone Maschinenöl verloren. Wie mittlerweile feststeht, hatte der Fahrer den Schaden bereits in Höhe Kriegerdenkmal, von der Laustergasse aus kommend, bemerkt, war dann aber weitergefahren bis zur Autobahn, wo der Motor dann streikte. Im Anschluss wurden von dem Abfuhrunternehmen aus dem Rhein-Pfalz-Kreis zwei Spezialfirmen beauftragt, die Ölspur zu beseitigen.

Bis um 11.30 Uhr hatten die Unternehmen Grünenwald aus Edenkoben und Bissinger aus Karlsruhe alles Öl aufgenommen. Eingesetzt wurden Bindemittel und spezielle Fahrzeuge. Das Problem: Die Fußgängerzone ist mit Naturstein gepflastert, etliches Öl konnte einsickern. Ob diese Verschmutzung, die von größeren schwarzen Flecken über Streifen bis zu Spitzern reicht, durch ein biologisches Verfahren oder auf eine andere Art beseitigt werden kann, wird die Stadtverwaltung nun prüfen. Im schlimmsten Fall muss das betroffene Pflaster ausgetauscht werden. Das ist vor allem im Bereich „Wasser in die Stadt“ ärgerlich, wo erst vor wenigen Wochen die Baustelle verschwunden war. Geprüft werden muss auch, inwieweit das Entsorgungsunternehmen in Regress genommen werden kann.

Passanten alarmieren Feuerwehr

Die Ölspur zieht sich von der RHEINPFALZ-Geschäftsstelle durch die Laustergasse bis zum Kriegerdenkmal und von dort durch die untere Hauptstraße bis hoch zur Maximilianstraße. Nach Angaben des städtischen Bauhofs geht es weiter so bis zur Autobahn. Der Bauhof war von der Feuerwehr alarmiert worden, weil Passanten dort angerufen hatten, als sie den Schaden sahen. Mitarbeiter des Bauhofs hatten den verschmutzen Bereich abgesperrt und außerdem dafür gesorgt, dass möglichst wenige Fußgänger in das Öl treten.