Wegen eines Ölfilms auf dem Speyerbach war die Neustadter Feuerwehr am Samstagabend fast zwei Stunden lang im Einsatz. Eine Bürgerin hatte die Ölschlieren im Wasser gegen 21.30 Uhr im Bereich Wiesen-/Festplatzstraße entdeckt und sofort gemeldet. Die Wehr rückte mit 26 Einsatzkräften aus, außerdem waren Polizei und städtische Umweltabteilung vor Ort. Auf dem nahen Aldi-Parkplatz wurde eine Einsatzleitung eingerichtet. Zunächst wurde der Bachlauf Richtung Böbig kontrolliert, um die Verschmutzung eingrenzen zu können. Dabei sei klar geworden, dass der Bereich zwischen dem Wehr an der Wallgasse und der Martin-Luther-Straße verschmutzt war. Der Gefahrstoffzug baute eine Ölsperre ins Bachbett. Zudem wurden Wasserproben genommen und analysiert. Mit der Zeit wurde die Verschmutzung geringer. Untersuchungen ergaben, dass das Öl wohl über den Oberflächenkanal in den Speyerbach gelangte. Die Feuerwehr geht davon aus, dass sich aufgrund der langen Trockenheit kleinere Ölmengen von der Straßenoberfläche im Kanal angesammelt hatten und durch den Regen am frühen Samstagabend in den Bach gespült wurden.