Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Sommer, Sonne, Freiheit – und Fußball. Europa- und Weltmeisterschaften fördern auch stets kreative Kräfte in der Musik. Hits wecken Begeisterung, reißen mit, sei es der Klassiker „We are the Champions“ von „Queen“ oder „54, 74, 90, 2006“ der „Sportfreunde Stiller“. Aber auch wehende Flaggen dürfen bei Meisterschaften nicht fehlen, und so wurde „Wavin’ Flag“ von K’naan zum Erfolgssong.

Eigentlich war der Titel des kanadisch-somalischen Musikers, 1978 als Kaynaan Cabdi Warsame in der somalischen Hauptstadt Mogadischu geboren,