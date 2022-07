Die Verstärkung der US-Truppen in Europa betrifft auch Standorte in Rheinland-Pfalz. In Baumholder werde ein Hauptquartier für ein Kampfunterstützungsbataillon angesiedelt, teilte die US-Garnison Rheinland-Pfalz am Mittwoch mit. Vorgesehen dafür sei eine Personalstärke von 66 Soldaten. Derzeit sind etwa 2500 amerikanische Soldaten in Baumholder stationiert.

Am Standort Sembach werde das Hauptquartier einer Flugabwehrartilleriebrigade etabliert, teilte die US-Garnison Rheinland-Pfalz weiter mit. Dort ist eine Personalstärke von 166 geplant.

200 Millionen Dollar für Infrastruktur

Im Haushaltsplan 2023 der US-Regierung sind für die Standorte in Rheinland-Pfalz insgesamt rund eine halbe Milliarde Dollar eingeplant. Davon sollen rund 200 Millionen Dollar nach Angaben der US-amerikanischen Truppenzeitung „Stars and Stripes“ laut Pentagon-Plänen in der US-Militärgemeinde Baumholder investiert werden. Vorgesehen ist unter anderem der Bau neuer Wohnhäuser für Soldaten und ihre Angehörigen sowie ein neues Schulgebäude.

Der Ausbau der Militärpräsenz der USA geht auf eine globale Lagebeurteilung des US-Verteidigungsministeriums aus dem vergangenen Jahr zurück. Die neuen Einheiten sollen den Angaben zufolge in die Lage versetzen, wirksamer auf Bedrohungen der Nato-Ostflanke zu reagieren.