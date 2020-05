Ulrich Gagneur, Vorstand des Energieversorgers OIE, gehört weiter dem Vorstand des Landesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (LDEW) an. Dies teilte das Unternehmen am Montag mit. Der 1967 in Mainz geborene studierte Maschinenbauer sitzt seit 2018 in dem Gremium, er wurde am 13. Mai wiedergewählt. Der LDEW vertritt die Interessen von rund 280 Unternehmen der Energie- und Wasserwirtschaft in Hessen und Rheinland-Pfalz gegenüber Politik, Behörden und der Öffentlichkeit.