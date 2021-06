Die Synode des evangelischen Kirchenkreises Obere Nahe kommt am Samstag, 12. Juni, von 9 bis 14 Uhr zu einer außerordentlichen Sitzung zusammen. Der Schwerpunkt des digitalen Treffens liegt auf der Ausgestaltung der Konzeption, die die Synode im vergangenen Herbst beschlossen hat. Konkret beraten die Synodalen über zukünftige Planung von Personal und Gebäude. Superintendentin Jutta Walber fragt dazu: „Wie wollen wir angesichts knapper werdender Ressourcen in vielen Bereichen in Zukunft Kirche sein?“ Außerdem ist die Wahl eines stellvertretenden Schriftführers nachzuholen. Zum Kirchenkreis gehören im Kreis Kusel die Gemeinden Burg Lichtenberg, Grumbach-Herren-Sulzbach, Medard-Wiesweiler, Niederalben-Niedereisenbach, Offenbach sowie Pfeffelbach.