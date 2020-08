Premiere beim evangelischen Kirchenkreis Obere Nahe: Die nächste Synode findet in Form einer Video-Konferenz am Samstag, 22. August, statt. Als Gast wird Christoph Pistorius, Vize-Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland, ein Grußwort sprechen.

Auf der Tagesordnung der 79 Synodalen stehen Wahlen der Delegierten zur Landessynode und ein Bericht von Superintendentin Jutta Walber über die pfarramtliche Versorgung im Kirchenkreis. Außerdem steht die überarbeitete Textversion der Konzeption des Kirchenkreises zur Abstimmung. Diese hatte die Synode bei ihrer Herbsttagung im November 2019 nach intensiven Beratungen in den vorhergehenden Tagungen inhaltlich beschlossen und dem Kreissynodalvorstand Vorschläge zu alternativen Formulierungen an einigen Stellen unterbreitet. Eine Arbeitsgruppe hat diese Vorschläge in den vergangenen Monaten ausgearbeitet und die Konzeption ergänzt. Nun soll auch der Wortlaut der Konzeption verabschiedet werden.